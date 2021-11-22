Фабиан Бальбуэна: Чемпионство «Динамо» в текущем сезоне? В команде каждый верит, что это возможно

Центральный защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна выразил мнение, что московский клуб сохраняет шансы стать чемпионом России в итогам нынешнего сезона.

Отметим, что вчера, 21 ноября, бело-голубые на своем поле разгромили тульский «Арсенал» (5:1) в матче 15-го тура РПЛ. Это результат позволил команде подняться на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.

– Шансы на чемпионство в этом сезоне? Мы будем продолжать биться. На протяжении всего чемпионата мы хорошо работаем. Мы хотим сохранить этот фокус, улучшить нашу игру, чтобы победить. В команде каждый верит, что это возможно. Каждый матч мы выходим с мыслью, что нужно побеждать, – приводит слова Бальбуэны «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в последних пяти турах РПЛ подопечные Сандро Шварца одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Столичная команда не смогла набрать очков в гостевой встрече с «Зенитом» (1:4).

28 ноября «Динамо» сыграет в Казани против «Рубина».