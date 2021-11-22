Митрески считает, что сборной России не стоит ждать легкой победы в матче с Северной Македонией

Бывший защитник «Спартака» и сборной Северной Македонии Игор Митрески поделился мнением по поводу возможной встречи национальной команды с Россией в рамках стыковых матче чемпионата мира-2022.

Отметим, что подопечные Валерия Карпина попали в число «сеяных» в плей-офф. Помимо македонцев, сборная может сыграть на полуфинальной стадии против Австрии, Польши, Турции и Чехии. Жеребьевка состоится 26 ноября.

– Не стоит думать, что если Россия попадет в стыках на нас, то может рассчитывать на легкую победу. Эта Македония может обыграть любого соперника, она побеждала Италию и Германию. В команде все бьются друг за друга, они как семья. На такой стадии все будут играть на максимуме. В мини-турнире все может быть. Мы хотим попасть на чемпионат мира, этот турнир будет большим праздником для страны, – цитирует Митрески «Матч ТВ».

Добавим, что полуфинальные и финальные матчи плей-офф в рамках квалификации к мировому первенству 2022 года в Катаре запланированы на 24-25 марта, а также 28-29 марта соответственно.