Ван де Бек не перейдет в «Барселону» – Хави отказался от трансфера нидерландского игрока

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек не станет игроком «Барселоны» в январе 2022 года.

Согласно данным Diario Sport, руководство сине-гранатовых связалось с 24-летним футболистом на предмет возможного перехода в стан их клуба. Хавбек ответил согласием, однако данную сделку отклонил главный тренер каталонцев Хави, сообщив, что средняя линия команды не нуждается в усилении зимой.

Ранее появилась информация, что нидерландский футболист входит в сферу интересов «Интера» и «Вулверхэмптона».

Напомним, ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» осенью 2020 года из «Аякса» за 39 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за английский клуб 42 матча, забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.