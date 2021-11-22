Гилерме не поможет «Локомотиву» в матче Лиги Европы против «Лацио» из-за травмы

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что голкипер команды Маринато Гилерме пропустит домашний матч пятого тура Лиги Европы с «Лацио», который состоится 25 ноября в Москве.

По информации источника, в игре 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) 35-летний вратарь получил повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы. В скором времени футболист пройдет дополнительное обследование своей травмы. О возможных сроках восстановления игрока пока не сообщается, однако известно, что он не сыграет в ближайших встречах железнодорожников.

В нынешнем сезоне Гилерме принял участие в 18 матчах, пропустил 19 голов и три раза отыграл «на ноль». Его команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15 турах. В Лиге Европы подопечные Маркуса Гисдоля также идут четвертыми, имея в своем активе два набранных очка в четырех сыгранных встречах квартета E.