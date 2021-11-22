«Спартак» не заинтересован в продаже Жиго ближайшей зимой

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго продолжит свои выступления в составе московского клуба.

По информации «Спорт-Экспресса», руководство красно-белых рассчитывает на то, что 28-летний француз отработает свой контракт до конца. По этой причине, команда не будет рассматривать вариант с продажей футболиста ближайшей зимой.

Напомним, что Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 91 матч, забил девять голов и отдал пять ассистов. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 11 миллионов евро.