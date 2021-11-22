Хачатурянц избран президентом РПЛ

Ашот Хачатурянц был единогласно избран президентом российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба турнира.
На данном посту он сменил Сергея Прядкина, который руководил РПЛ с 2007 года.
Хачатурянц после официального избрания представил стратегию развития Лиги, выделив следующие задачи:
- детальная разработка стратегии развития РПЛ
- поддержка клубов в кризисных условиях
- работа с основным вещателем РПЛ
- цифровизация внутренних процессов Лиги
- привлечение новой аудитории
- работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнёров и СМИ
- модернизация модели управления РПЛ
- развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами.
Напомним, что в начале октября Лига продлила соглашение с РПЛ, подписав новый четырехлетний контракт.
Добавим, что из-за неудачных результатов российских клубов в еврокубках в последние два года РПЛ упала в рейтинге УЕФА на десятое место и потеряла одну квоту в Лиге чемпионов.