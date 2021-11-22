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Хачатурянц избран президентом РПЛ

Ашот Рафаилович был единственным кандидатом на данную должность.
Хачатурянц избран президентом РПЛ
22 ноября 2021 13:37
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

Ашот Хачатурянц был единогласно избран президентом российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба турнира.

На данном посту он сменил Сергея Прядкина, который руководил РПЛ с 2007 года.

Хачатурянц после официального избрания представил стратегию развития Лиги, выделив следующие задачи:

- детальная разработка стратегии развития РПЛ

- поддержка клубов в кризисных условиях

- работа с основным вещателем РПЛ

- цифровизация внутренних процессов Лиги

- привлечение новой аудитории

- работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнёров и СМИ

- модернизация модели управления РПЛ

- развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами.

Напомним, что в начале октября Лига продлила соглашение с РПЛ, подписав новый четырехлетний контракт.

Добавим, что из-за неудачных результатов российских клубов в еврокубках в последние два года РПЛ упала в рейтинге УЕФА на десятое место и потеряла одну квоту в Лиге чемпионов.

источник: РПЛ
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