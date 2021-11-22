Тюрпен станет главным арбитром матча между «Спартаком» и «Наполи» в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА сообщил о том, кто из судей будет работать на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Спартак» сыграет с «Наполи» в Москве.

Отмечается, что главным арбитром предстоящей встречи назначен француз Клеман Тюрпен. Помощниками 39-летнего специалиста станут его соотечественники, а именно Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Бенуа Милло. Отвечать за работу VAR будут Франсуа Летесье и его ассистент Амори Дельрю.

Напомним, игра «Спартак» – «Наполи» состоится 24 ноября. Начало – в 18:30 мск. В данный момент красно-белые располагаются на последней, четвертой строчке в турнирной таблице группы C, набрав четыре очка. В свою очередь, неаполитанцы лидируют с семью набранными очками в активе.

В матче второго тура, который прошел 30 сентября, подопечные Руя Витории обыграли своего соперника в Неаполе со счетом 3:2.