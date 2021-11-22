Стали известны лучшие игроки КХЛ по итогам 11-й недели регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига сообщила о том, какие хоккеисты стали лучшими игроками 11-й недели регулярного чемпионата.

По информации источника, лучшим голкипером стал Александр Судницин, выступающий за «Нефтехимик». 34-летний россиянин помог своей команде одержать три победы в четырех матчах. При этом вратарь отразил 95,83% бросков при коэффициенте надежности 1,23.

Лучшим среди защитников был признан игрок «Авангарда» Дамир Шарипзянов, набравший 3 (1+2) очка в четырех сыгранных встречах.

Форвард «Локомотива» Александр Полунин стал лучшим нападающим. В четырех матчах 24-летний хоккеист отличился четырьмя заброшенными шайбами. В игре против СКА (3:1) он отметился первым хет-триком в КХЛ.

Лучшим новичком стал Арсений Грицюк из «Авангарда» – на его счету 5 (4+1) набранных очков в четырех встречах.