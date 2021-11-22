Черышев хочет, чтобы в полуфинале стыковых матчей сборная России играла с Северной Македонией

Тренер Дмитрий Черышев рассказал, какую сетку плей-офф хочет видеть у сборной России в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Хотелось бы, чтобы достались в соперники те, кого сборная может обыграть. Наверное, Северная Македония, а в финальной части нам все равно достанется кто-то из верхней шестерки. Не хотелось бы, чтобы нам достались итальянцы и португальцы. Это два серьезных соперника», - приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Напомним, что оставшиеся три путевки оспорят 12 команд, каждый раунд стыковых матчей будет состоять из одного матча, сборная России как сеяная команда в полуфинале может сыграть помимо Северной Македонии с Турцией, Польшей, Австрией и Чехией.