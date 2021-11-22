Педри стал лауреатом награды Golden Boy-2021

Центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку не старше 21 года.
Отметим, что 18-летний хавбек обошел в голосовании таких футболистов, как полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу, Мэйсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед» и Джуда Беллингема, представляющего дортмундскую «Боруссию».
Также на награду претендовали: Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Шарль де Кателаре («Брюгге»), Гави («Барселона»), Брайан Хиль («Тоттенхэм»), Райан Гравенберх («Аякс»), Даниэль Мальдини («Милан»), Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен»), Роберто Пикколи («Аталанта»), Йереми Пино («Вильярреал»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Вирц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель») и Юрриен Тимбер («Аякс»).
Добавим, что приз будет вручен Педри 15 декабря в Турине. В прошлом году победителем в данной номинации стал норвежский форвард Эрлинг Холанд.