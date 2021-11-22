Мележиков ушел от ответа на вопрос о продаже «Спартака» арабским шейхам

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ушел от ответа на вопрос о покупке клуба шейхами из ОАЭ.

«Мы сегодня с собрания РПЛ, говорили о ней. Обсуждали ли? Это всё решается на уровне акционеров клуба. Покупают ли арабы «Спартак»? Ребят, я вам это комментировать не могу», - приводит слова Мележикова «Чемпионат».

Напомним, что в начале ноября российские СМИ сообщили, что руководство «Спартака» заинтересовано в продаже 20% акций клуба компании City Football Group, которая известна тем, что владеет английским «Манчестер Сити».