УЕФА находится на связи с РФС из-за коронавируса в «Наполи» перед матчем со «Спартаком»

Пресс-служба УЕФА рассказала, что держит под контролем матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между российским «Спартаком» и итальянским «Наполи» из-за выявленных случаев COVID-19 у клуба серии А.

Напомним, что положительные ПЦР-тесты сдали защитник Алессандро Дзаноли и нападающий Маттео Политано.

«УЕФА поддерживает регулярные контакты с Российским футбольным союзом, московским «Спартаком» и «Наполи» перед матчем Лиги Европы УЕФА на этой неделе», - приводит пресс-службу УЕФА «Спорт-Экспресс».

Добавим, что игра пройдет в Москве среду и начнется в 18:30, «Наполи» лидирует в группе С (7 очков), «Спартак» ее замыкает (4).