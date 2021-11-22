Гисдоль высказался о лимите на легионеров в российском футболе

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль выступил за смягчение лимита на легионеров в России.

«В России масса талантливых ребят, но, как я уже говорил, они должны получать хорошее футбольное образование. Надо смотреть на примеры топ-чемпионатов. Скажем, хорошенько поразмышлять, что дает лимит на легионеров. Если, скажем, в команде будет двенадцать или пятнадцать иностранцев, а еще шесть, восемь или десять россиян, то конкуренция между ними повысится, пробиваться в РПЛ будут только лучшие. Сейчас часть состава формируется не по игровым признакам, а из-за соответствия правилам», - приводит слова Гисдоля «Спорт-Экспресс».

После провала сборной России по футболу на Евро-2020 данный вопрос поднял заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Президент РФС Александр Дюков вынес на повестку вопрос по отмене лимита, однако клубы РПЛ проголосовали за его смягчение, до десяти легионеров в заявке с отсутствием ограничений по одновременному нахождению на поле. На данный момент клубам разрешено вносить в заявку восемь иностранцев.