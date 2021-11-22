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Гендиректор ЦСКА напомнил, что клубы РПЛ не влияют на вопрос внедрения Fan ID

Соответствующие поправки были приняты Госдумой в первом чтении.
22 ноября 2021 16:37
автор: Максим Скороходов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как клубы российский премьер-лиги от реагировали на возможное введение Fan ID.

«Мы это просто пока приняли к сведению, но, к сожалению, не от нас полностью этот вопрос зависит. Нужно подумать, чтобы болельщики в минимальной степени страдали от этого. Очень серьезный вопрос, достаточно долго будет рассматриваться», - приводит слова Бабаева ТАСС.

Напомним, что данная система уже использовалась в России во время домашнего чемпионата мира по футболу. Для посещения матчей зрители должны были не только приобрести билет, но и оформить паспорт болельщика.

источник: ТАСС
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