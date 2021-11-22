Гисдоль считает, что в России нужно улучшить футбольное образование

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал, чего не хватает российскому футболу.

«В первую очередь стоит говорить о футбольном образовании. Нет сомнений, что в вашей стране есть талантливые мальчишки, но их не развивают так, чтобы они стали топ-футболистами. Что нужно для образования? Сильные тренеры и руководители футбольных школ, достойные условия для занятий, инфраструктура. Что я вижу в России? Здесь много топ-атлетов, очень мощных юных ребят, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в РПЛ», - приводит слова Гисдоля «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Гисдоль возглавил «Локомотив» 10 октября, подписав контракт до конца сезона. Под его руководством «железнодрожники» выиграли два матча в российской премьер-лиги при двух ничьих и одном поражении. В Лиге Европы с Гисдолем «Локомотив» проиграл и сыграл вничью в двух играх с «Галатасараем» (0:1, 1:1).