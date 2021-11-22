В ЦСКА подтвердили перенос 22-го тура РПЛ ради сборной России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что клубы РПЛ поддержали идею переноса 22-го тура чемпионата в угоду интересам сборной России, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на «РИА Новости».

Новые даты матчей будут определены позднее.

Напомним, что по первоначальному календарю 22-й тур должен был начаться 18 марта, в то время когда полуфиналы стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года пройдут 24 и 25 марта.

Добавим, что жеребьевка мини-турнира, на котором разыграют три путевки от Европы на мировое первенство, состоится 26 ноября.