Майкл Каррик: Я готов выполнять обязанности наставника столько, сколько потребуется

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик рассказал о своей новой должности в клубе и о следующем матче команды в Лиге чемпионов.

«Мне было приятно работать с Уле (Сульшером - прим «Советский спорт»). Я желаю ему всего наилучшего. Быть на этой должности - большая честь. Теперь я сосредоточен на следующем матче. С нетерпением ждем завтрашней игры.

Я готов быть наставником команды столько, сколько потребуется. Будь то одна команда, две или сколько угодно. Но сейчас я думаю только о завтрашнем дне», - цитирует Каррика пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в 5-м туре Лиги чемпионов «красные дьяволы» сыграют на выезде с «Вильярреалом». У обеих команд после четырех матчей семь очков. Встреча состоится 23 ноября в 20:45 мск.