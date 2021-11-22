Вратарь Васютин - об отличии футбола в Швеции: Тут нет проходных матчей, как в России

Вратарь шведского «Юргордена» Александр Васютин назвал главное отличие шведского футбола от российского. По его словам, в Скандинавии нет проходных игр, где результат известен заранее.

— Нет проходных матчей — когда перед игрой все ясно. Пример: недавно мы играли с «Хальмстадом». Эта команда идет вплотную к зоне переходных матчей за вылет. Но она пропустила меньше всех в лиге. Мы у них выиграли — но было непросто. Очень неприятный соперник», - передает слова Васютина Sport24.

После 27-ти туров в чемпионате Швеции «Юргорден» занимает вторую строчку с 53-я очками, его отставание от лидирующего «Мальме» составляет два балла, однако они провели на один матч меньше. Следующая игра «Юргордена» состоится сегодня, 22 ноября, на выезде против «Норрчепинга».