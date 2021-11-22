Ашот Хачатурян: Лимит должен измениться, конкуренция среди доморощенных игроков отсутствует

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, на какой стадии находится вопрос изменения лимита на легионеров.

«Вопрос по лимиту стоит остро и давно, он беспокоит клубы. Сегодня у нас отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных футболистов. Лимит должен изменяться, но мы не можем говорить сейчас о полной отмене лимита. Формула – «10+15» или какая-то другая – обсуждается. После согласования с клубами формула будет предложена РФС», - приводит слова Хачатурянца пресс-служба РПЛ.

После провала сборной России по футболу на Евро-2020 данный вопрос поднял заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Президент РФС Александр Дюков вынес на повестку вопрос по отмене лимита, однако клубы РПЛ проголосовали за его смягчение, до десяти легионеров в заявке с отсутствием ограничений по одновременному нахождению на поле. На данный момент клубам разрешено вносить в заявку восемь иностранцев.