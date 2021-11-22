«Спартак» показал потасовку между защитником Ещенко и хавбеком «Краснодара» Вильеной

Московский «Спартак» опубликовал на своем You-Tube канале видео потасовки между защитником команды Андреем Ещенко и полузащитником «Краснодара» Тони де Вельеной.
Напомним, что 15-туре «быки» дома обыграли красно-белых со счетом 2:1.
Судя по видео Ещенко предъявил претензии Вильене, а драку между ними удалось вовремя предотвратить.
«Краснодар», выиграв, набрал 24 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице. Красно-белые - десятые с 19 очками.
В следующем туре 27 ноября подопечные Виктора Ганчаренко в гостях сыграют с «Химками». «Спартак» 29 числа также на выезде встретится с «Уфой».
источник: ФК «Спартак»