Хачатурянц - о Fan ID: Уверен, клубы приложат максимальные усилия, чтобы сохранить активных фанатов

Избранный президент российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, что будут приложены все усилия, чтобы введение Fan ID не снизило посещаемость футбольных матчей.

«Согласен, что основа и прелесть футбола — это активные фанаты. Сохранить их является нашей первоочередной задачей. Им будет оказана всяческая поддержка, чтобы облегчить получение, разъяснить процесс. Окончательного документа пока нет, но дискуссия поднята на высокий градус. Эта работа у нас в приоритете. Уверен, чтоакционеры и генеральные директора клубов приложат максимальные усилия, чтобы сохранить эту группу фанатов. Обещаю, что буду обсуджать это с представителями фан-движения, когда документ в окончательном виде будет принят», - приводит слова Хачатурянца RT.

Соответствующие поправки в законодательстве были приняты Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении.

Напомним, что данная система уже использовалась в России во время домашнего чемпионата мира по футболу. Для посещения матчей зрители должны были не только приобрести билет, но и оформить паспорт болельщика.