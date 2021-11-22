Васютин - о возвращении в «Зенит»: Одного моего желания мало

Голкипер «Юргордена» Александр Васютин рассказал о своем решении вернуться в «Зенит» в 2019 году и дальнейших путях развития карьеры.

— Дальнейшие приоритеты — вернуться в «Зенит» или что-то другое?

— Сейчас, когда у команды важные матчи, даже не хочется забивать себе этим голову. Но не надо забывать, что одного моего желания мало. Можно сидеть и говорить, что я хочу играть в чемпионате Англии. Но при этом здраво понимать, что ни одна команда из Англии на тебя не выходила. А раз предложений нет, то надо искать тропинку в условную Англию другим путем», - приводит слова Васютина Sport24.

После 27-ти туров в чемпионате Швеции «Юргорден» занимает вторую строчку с 53-я очками, его отставание от лидирующего «Мальме» составляет два балла, однако они провели на один матч меньше. Следующая игра «Юргордена» состоится сегодня, 22 ноября, на выезде против «Норрчепинга».