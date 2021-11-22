Семин поддержал избрание Хачатурянца президентом РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался об избрании Ашота Хачатурянца на должность президента российской премьер-лиги.

«Изменения премьер-лиге нужны, это правильное решение всех руководителей клубов. Ашот Рафаилович хорошо знает футбол, но работы ему предстоит очень много. Не слишком ли большой срок? Думаю, 5 лет — нормальный срок, чтобы увидеть, какие-то изменения и результаты решений. Ему доверяют все клубы, наверное, поэтому не испугались выбрать его на полноценный срок. Могу только пожелать ему удачи. Работы непочатый край!» - приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Хачатурянц был единственным кандидатом на выборах и был поддержан клубами РПЛ единогласным решением.

На посту президента РПЛ он сменил Сергея Прядкина, который руководил Лигой с 2007 года.