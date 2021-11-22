«Лион» наказан одной домашней игрой без болельщиков, клуб ждут еще более жесткие меры

Профессиональная футбольная лига Франции наложена штраф на «Лион» из-за событий в матче с «Марселем». Игру прервали из-за атаки фанатов на Димитри Пайета на второй минуте встречи. В игрока бросили бутылку с водой в то время, когда он шел подавать угловой.

В то же время Французская профессиональная футбольная лига (LFP) только начала расследование в отношении «Лиона», решение провести один матч при пустых трибунах было принято в качестве превентивной меры, сообщается на сайте организации. Скорее всего, «Лион» столкнется с ужесточением санкций, о которых будет объявлено 8 декабря.

Таким образом, «Лион» проведет матч без зрителей против «Реймса» 1 декабря.