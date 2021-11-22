Хачатурянц рекомендовал Каманцева на должность главы судейского комитета РФС

Избранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц рекомендовал Павла Каманцева на должность главы судейского комитета РФС.

«Я пока никуда не ухожу из руководства судейским корпусом. По договоренности с руководителем РФС, буду присматривать за судьями. На свое место рекомендую Павла Каманцева. Уверен, что он совместно со мной доведет эту реформу до конца. Я остаюсь в ЭСК. У нас есть инструмент, который выносит окончательное решение. По результатам решения делаются выводы для окончательных оценок судей», - сказал Хачатурянц корреспонденту «Советского спорта».

Добавим, что Каманцев на данный момент занимает должность Заместителя руководителя Судейского департамента РФС по вопросам реформы. Также с 19 по 23 сентября он был Исполняющим обязанности главы департамента судейства после ухода в отставку Виктора Кашшаи и до назначения Витора Перейры.