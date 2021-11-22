«Спартак» интересовался 41-летним валлийским тренером Оуэном

Московский «Спартак» рассматривал возможность подписания контракта с Адамом Оуэном. 41-летний валлиец проработал 7 лет в «Глазго Рейнджерс» в должности тактика игровых моделей. С клубом он выиграл восемь титулов.

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

С 2009 по 2018 год Оуэн входил в тренерский штаб сборной Уэльса. С июня 2017 года по апрель 2018 года он возглавлял «Лехию». Последним местом работы Адама был «Сиэтл Саундерс», где он занимал должность технического директора с декабря 2019 года по июнь 2021 года.

Отметим, что кандидатуру Оуэна рассматривалась красно-белыми до тех пор, пока они не остановились на итальянце Паоло Ваноли.