Александр Глеб - о Хави: В «Барселоне» у него развязаны руки, ему будет гораздо проще, чем Куману

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Александр Глеб поделился своим мнением о назначении Хави в стан сине-гранатовых. Значительную часть игровой карьеры он провел именно в «Барселоне».

— Сейчас у Хави полностью развязаны руки и можно строить команду, подбирать нужных игроков. Хави в «Барсе» все знают, любят и уважают. Ему будет гораздо проще, чем Куману. Хави был мозгом той «Барселоны», в которой я играл. Все говорили Месси-Месси… Месси, конечно, гений, но что творил Хави на своей позиции… Это было чудо, поверьте. Он просто видел все поле, вел игру. А в раздевалке — это душа компании, с большим чувством юмора: и подколоть, и пошутить, и атмосферу создать», - цитирует Глеба Sport24.

Напомним, что Хави является воспитанником академии «Барселоны», а за основную команду начал выступать с 1998 года. За 17 лет проведенных в каталонском клубе Хави выиграл восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Хави провел за «Барселону» 767 матчей, записав на свой счет 85 забитых мячей и 185 голевых передач.