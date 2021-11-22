В РПЛ сообщили, что не будут менять минимальной вместимости стадионов для выступления в лиге

Руководство Российской премьер-лиги в лице нового президента Ашота Хачатурянца не стало изменять квоту минимальной вместимости стадионов для выступления в лиге. По этому критерию в прошлом году не был допущен «Оренбург», который занял первое место в ФНЛ.

«Вопрос по нижней границе вместимости стадионов был сильно дискуссионным. Чтобы не потерять картинку и качество, было принято решение оставить планку в 10 тысяч.

Хотим направлять внимание и деньги на улучшение качества стадионов», — передает слова Хачатурянца Sport24.