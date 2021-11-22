Тренер «Мальме»: Дзюба - звезда, но у «Зенита» есть другие сильные футболисты

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон поделился ожиданиями от матча с «Зенитом». Шведская команда разгромно проиграла в первом матче петербуржцам со счетом 0:4.

«У всех команд есть сильные и слабые стороны. Мы изучили «Зенит» и постараемся использовать лучшие наработки.

Дзюба - звезда, совсем недавно он забил три мяча, но у петербуржцев есть и другие сильные игроки. Посмотрим, что будет завтра.

Важно, чтобы команда отдавала все силы. Для нас важно не только набрать очки, но и выйти в хорошей форме к матчу с «Кальмаром» в чемпионате Швеции», - цитирует Томассона «Р-Спорт».

Перед матчем пятого тура Лиги чемпионов в активе «Мальме» по-прежнему ноль очков в группе, в то время как у подопечных Сергея Семака три набранных очка благодаря разгромной победе над шведским клубом в Санкт-Петербурге (4:0).