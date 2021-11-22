ФИФА огласила список претендентов на премию The Best по итогам 2021 года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила кандидатов на получение премии The Best по итогам 2021 года.

В список вошли форварды «ПСЖ» Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар, нападающий «Реала» Карим Бензема, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд, хавбеки «Челси» Жоржиньо и Н'Голо Канте, Роберт Левандовски из «Баварии» и Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Отметим, что премию вручат 17 января следующего года, а голосование за кандидатов пройдет с 22 ноября по 10 декабря.