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Юрий Семин: Отмена лимита не решит проблему нашего футбола

В настоящее время действует лимит «8+17».
22 ноября 2021 21:00
автор: Александр Бойченко

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин считает, что отмена лимита на легионеров не решит коренным образом проблемы российского футбола.

«Отмена лимита не решит проблему нашего футбола. Правильно, что новое руководство лиги не стало делать акцент на отмене лимита. Важно найти нужную формулу, которая будет служить во благо российского футбола.

Молодежь должна играть, набираться опыта. А если приедут иностранцы на их позиции, они будут выходить на поле в два раза реже. Как им прогрессировать тогда?

Разговоры о пользе полной отмены лимита ошибочны, они создают лишь видимость желания что-то улучшить. Одним действием этот вопрос нельзя закрыть», — сказал Семин Sport24.

Ранее большинство клубов РПЛ настаивало на том, чтобы убрать либо частично ослабить лимит на легионеров. Сейчас он действует по схеме «8+17», что позволяет заявить на сезон 8 легионеров, при этом они могут все выходить одновременно на поле.

источник: Sport24.ru
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