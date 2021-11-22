Семак сообщил, что Азмун не сможет сыграть с «Мальме»

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун не сможет принять участие в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Мальме» на выезде.

— Что с Азмуном? Насколько все серьезно? Насколько готов играть Кузяев?

— У Азмуна мышечный спазм, который, к сожалению, не позволит ему сыграть. Надеюсь, ненадолго его потеряли. Что касается Кузяева — немного, но сможет, он провел пару тренировок. На какое-то время он выйти готов», - сообщает пресс-служба «Зенита».

Перед матчем пятого тура Лиги чемпионов в активе «Мальме» по-прежнему ноль очков в группе, в то время как у подопечных Сергея Семака три набранных очка благодаря разгромной победе над шведским клубом в Санкт-Петербурге (4:0).