Михаил Кержаков рассказал о главном оружии «Мальме» перед игрой с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, какие сложности могут возникнуть у команды в игре с «Мальме» в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Мальмё» ещё не забивал в этой ЛЧ? Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжилась и не нарушилась завтра. Будем внимательно следить за атакующими игроками.

Я думаю, у всех скандинавских команд стандартные положения — главная фишка. Ребята довольно высокорослые. Мы разберем все это. Думаю, одна из главных опасностей будет исходить из стандартов. Их главное оружие — сплоченность», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Перед матчем пятого тура Лиги чемпионов в активе «Мальме» по-прежнему ноль очков в группе, в то время как у подопечных Сергея Семака три набранных очка благодаря разгромной победе над шведским клубом в Санкт-Петербурге (4:0).