Слуцкий остался недоволен игрой «Рубина» в первой части чемпионата

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен результатами «Рубина» в первой части сезона. Однако Слуцкий отметил проблемы, которые поспособствовали такому положению (8-е место).

«Доволен ли в целом игрой команды в первом круге? В целом нет. Я и не могу быть ей доволен, потому что у нас произошли очень большие изменения. Причем некоторые изменения происходили уже по ходу сезона, кто-то приходил, кто-то уходил. По существу ведущий нападающий команды выбыл на длинный промежуток времени. Поэтому у нас есть объективные сложности», - приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

В последнем матче чемпионата казанцы переиграли в гостях «Сочи» со счетом 2:1. После 15-ти туров подопечные Слуцкого располагаются на 8-м месте с 22-я очками. Следующий матч в рамках РПЛ состоится против «Динамо».