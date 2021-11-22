Колосков - о лимите: У нас, что, других проблем в футболе нет? Уже 10-й год его обсуждаем

Почетный президент РФС Вечеслав Колосков заявил, что лимит не влияет на качество выступлений российских клубов в еврокубках.

«У нас что, нет других проблем в футболе? Мы 10-й год обсуждаем этот лимит, а воз и ныне там — то мы его ужесточаем, то смягчаем. Уже давно пора понять, что дело не в лимите, а в тренировках футболистов. Причем здесь лимит вообще? Ну сделают 10+15 — как сборную будем комплектовать? Мы же видим, что количество иностранцев не имеет влияния на результат: было 7 — проигрывали, 6 — то же самое. Проблема точно не в лимите. Касаемо формулы мое мнение не изменится: 6 россиян и 5 иностранцев. «Спартак» Романцева доказывал эффективность этой схемы», - передает слова Колоскова Sport24.

Ранее большинство клубов РПЛ настаивало на том, чтобы убрать либо частично ослабить лимит на легионеров. Сейчас он действует по схеме «8+17», что позволяет заявить на сезон 8 легионеров, при этом они могут все выходить одновременно на поле.