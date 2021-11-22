Хави - о матче против «Бенфики»: Мы постараемся сыграть в свой футбол, однако будет непросто

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил готовность своей команды к матчу против «Бенфики» в Лиге чемпионов. В первой игре между клубами разгромную победу одержали лиссабонцы со счетом 3:0.

«У нас есть прекрасная возможность выйти в плей-офф и взять реванш, а также показать, что мы «Барса», что мы дома. Мне нравится этот вызов.

Я очень уважаю Жорже Жезуса, и «Бенфика» - отличная команда. Постараемся играть по-своему, но это будет непросто. Однако мы будем бороться.

Ранее мы проигрывали «Бенфике» и «Баварии» - и матчи против них у нас и остались. Все очень просто: нужно выиграть один из двух матчей», - сказал Хави Mundo Deportivo.

Завтра, 23 ноября, «Барселона» примет на «Камп Ноу» «Бенфику» в матче пятого тура Лиги чемпионов. В первом матче между клубами зафиксирована разгромная победа подопечных Жорже Жезуса (3:0). На данный момент в активе каталонцев шесть очков и второе место в группе, у «Бенфики» - третья позиция и четыре балла.