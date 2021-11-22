Владислав Радимов: «Зенит» уже доказал, что он сильнее «Мальме», в гостях будет тоже самое

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дал свой прогноз на матч петербуржской команды в Лиге чемпионов против «Мальме». Первый матч между командами завершился разгромной победой «Зенита» со счетом 4:0.

«Жду победы, буду болеть за «Зенит». Думаю, у питерцев все есть, чтобы одержать победу, в первом матче уже побеждали. Сине-бело-голубые фавориты, дома доказали уже, что сильнее шведов, в гостях сделают то же самое. Единственное, трибуны будут против «Зенита», и не будет хватать поддержки, но я думаю, кто-то прилетит в Швецию поддержать нашу команду», - приводит слова Радимова metaratings.ru.

Перед матчем пятого тура Лиги чемпионов в активе «Мальме» по-прежнему ноль очков в группе, в то время как у подопечных Сергея Семака три набранных очка благодаря разгромной победе над шведским клубом в Санкт-Петербурге (4:0).