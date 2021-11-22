Лучший бомбардир «Наполи» Осимхен перенесет операцию на лице во вторник

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен, который получил множественные переломы костей на лице, перенесет операцию во вторник, 22 ноября. Напомним, нападающий выбыл из строя минимум на месяц.

Отмечается, что в понедельник вечером 22-летний нападающий из Нигерии вернется в Неаполь, а во вторник ему сделают операцию. По сообщениям СМИ, Осимхен, лучший бомбардир «Наполи» в этом сезоне, выбыл из строя как минимум месяц.

В нынешнем сезоне Осимхен отыграл 14 матчей, забил девять голов и отдал два ассиста. Его команда занимает первое место в турнирной таблице группы С в ЛЕ, набрав семь очков. Красно-белые идут на четвертой строчке с четырьмя очками.