Мирча Луческу: Я не просил своих футболистов обыграть «Баварию»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с мюнхенской «Баварии» в рамках Лиги чемпионов.

«Нагельсманну повезло с командой. «Бавария» выигрывает чемпионаты, Кубки и Лигу чемпионов. Здесь тренер может показать себя с лучшей стороны.

Я не просил своих игроков выиграть у «Баварии». Я просил их играть так, чтобы они могли покинуть поле с высоко поднятой головой и были удовлетворены своей работой», - приводит слова румынского специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, поединок пятого тура Лиги чемпионов «Динамо» (Киев) - «Бавария» пройдет сегодня в столице Украины. Начало в 20.45 по московскому времени.