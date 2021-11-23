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Ляказетт заинтересован в своем переходе в «Атлетико»

Летом 2022 года французский футболист может стать свободным агентом.
23 ноября 2021 08:57
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт рассматривает вариант со сменой клубной прописки по окончании сезона-2021/22.

По информации El Nacional, в данный момент к 30-летнему французу проявляют интерес два клуба, а именно «Атлетико» и «Барселона». Сам футболист предпочитает оформить переход в стан мадридцев. Как утверждает источник, форвард заинтересован в работе с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.

Напомним, Ляказетт выступает за «Арсенал» с июля 2017 года. За это время он принял участие в 180 матчах, забил 68 голов и отдал 29 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

источник: El Nacional
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