ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент Саншеша убежден, что его клиент должен стать игроком «Милана»

Команда лиги 1 готова отпустить португальского футболиста за 35 миллионов евро.
23 ноября 2021 09:10
автор: Владислав Корегин

Центральный полузащитник «Лилля» и сборной Португалии Ренату Саншеш может покинуть французский клуб по окончании текущего сезона.

Согласно данным Calcio Mercato, агент 24-летнего футболиста Жорже Мендеш хочет, чтобы его подопечный пополнил состав «Милана». Он считает, что переход в состав «россонери» станет идеальным вариантом для португальского игрока. Сумма трансфера за Саншеша оценивается в 35 миллионов евро.

Также отмечается, что хавбеком продолжают интересоваться «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Напомним, что Саншеш защищает цвета «Лилля» с августа 2019 года – на его счету 67 матчей, в которых он забил пять голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

За сборную Португалии игрок провел 32 встречи (2 гола).

источник: Calcio Mercato
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Московское "Динамо" победило "Куньлунь Ред Стар"Ассистентский хет-трик Панарина помог "Рейнджерс" победить "Баффало"Щербакова привела в восторг ФФККРОсторожно, горячо! Новая фотосессия супруги вратаря «Ростова»Сбежал из СССР на самолете миллиардера из США и сходу покорил НХЛВедущая Тригубчак искупалась голышом
«Спартак» отправил сам себя в нокаут: московская акция устрашения финнов провалилась с треском
Домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» спартаковцы начали с побоища «два на два», но сделали себе хуже, пропустив три шайбы в первом периоде и разгромно проиграв матч (1:6).
Карпину дали семь суток, Хачатурянцу — пять лет. В Москве прошло собрание клубов РПЛ
На повестке дня были выборы нового главы Российской Премьер-Лиги и перенос 22-го тура чемпионата в интересах сборной.
Судьба Витории, Фукс-Оксимирон и Карпин-Электроник в обзоре мемов
Главные футбольные события российского и европейского уик-энда в картинках и фразочках.
У Овечкина — 15-й гол, у Панарина — 15-я передача. Русские звезды снова на первых ролях в НХЛ (видео)
В очередных матчах чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил 745-ю шайбу за карьеру, но не спас «Вашингтон» от поражения в Сиэтле (2:5), а Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик, внеся важный вклад в победу «Рейнджерс» над «Баффало» (5:4).
А надо ли было бросать Украину ради такой «помойки»? Шевченко смазал тренерский дебют в Серии А
В первом матче под руководством Андрея Шевченко «Дженоа» проиграл в рамках Серии А дома «Роме» Жозе Моуринью.
«Зениту» стоит задуматься, а «Спартаку» — похоже, уже поздно. Итоги первого круга РПЛ
В Российской Премьер-Лиге сыграно 15 туров. Самое время подвести промежуточные итоги сезона-2021/22.
Даня, это был не ты! Финал в Турине Звереву проиграла «тень Медведева»
Чемпионом Итогового турнира года, завершившегося в Италии, стал Александр Зверев из Германии. В финале он неожиданно легко, в двух партиях разгромил россиянина Даниила Медведева.
«Рубин» лишил «Сочи» «серебра» по итогам первого круга. Как Слуцкий вырвал волевую победу на «Фиште»
Казанцы в заключительном матче первого круга РПЛ первыми пропустили в Сочи, но затем благодаря голам датских легионеров Оливера Абильдгора и Андерса Дрейера добыли неожиданную волевую победу (2:1).
Безупречный Хэмилтон и героический Алонсо. Итоги Гран-при Катара, закрутившего чемпионскую интригу
Победителем первого в истории «Формулы-1» Гран-при Катара стал Льюис Хэмилтон, который сократил отставание от лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена до восьми очков. Но главным героем уик-энда оказался Фернандо Алонсо.
Сульшера сделали козлом отпущения — а может, во всем виноват не он, а Роналду? Как «МЮ» опять сменил курс
«МЮ» все-таки уволил Уле-Гуннара Сульшера, хотя до последнего тянул с этим решением.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика