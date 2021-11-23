Агент Саншеша убежден, что его клиент должен стать игроком «Милана»

Центральный полузащитник «Лилля» и сборной Португалии Ренату Саншеш может покинуть французский клуб по окончании текущего сезона.

Согласно данным Calcio Mercato, агент 24-летнего футболиста Жорже Мендеш хочет, чтобы его подопечный пополнил состав «Милана». Он считает, что переход в состав «россонери» станет идеальным вариантом для португальского игрока. Сумма трансфера за Саншеша оценивается в 35 миллионов евро.

Также отмечается, что хавбеком продолжают интересоваться «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Напомним, что Саншеш защищает цвета «Лилля» с августа 2019 года – на его счету 67 матчей, в которых он забил пять голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

За сборную Португалии игрок провел 32 встречи (2 гола).