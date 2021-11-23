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Лионель Месси: Я уверен, что Хави сможет помочь «Барселоне» – при нем команда станет лучше

Испанский специалист возглавил клуб 6 ноября.
23 ноября 2021 09:44
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси оценил назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны».

Отметим, что 41-летний испанец возглавил каталонцев 6 ноября. Специалист подписал с командой контракт до 30 июня 2024 года. В своей первой игре на должности наставника сине-гранатовых он одержал победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

– Я уверен, что Хави сможет помочь «Барселоне». Под его руководством команда станет лучше. Он тот, кто хорошо знает всю структуру клуба. При этом Хави понимает, как действовать в подобных ситуациях. Так что это отличное назначение, – цитирует Месси Marca.

В данный момент «Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков.

Сегодня, 23 ноября, каталонская команда сыграет на своем поле против «Бенфики» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

источник: Marca
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