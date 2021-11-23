«Даже комментировать нет смысла»: Александр Глеб - о положении дел в белорусском футболе

Бывший нападающий лондонского «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб высказался о состоянии белорусского футбола.

«Все стабильно. Стабильно нормально для сборной Белоруссии. На самом деле это все плохо. Даже комментировать нет смысла, потому что всем и так все понятно. На клубном уровне тоже все плохо. Команды очень неудачно выступили в Европе. Мы сейчас в яме», - приводит слова Глеба Sport24.ru.

Напомним, сборная Белоруссии, одержав одну победу в восьми матчах, с тремя очками заняла последнее, пятое место в группе Е отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, оставшись позади Бельгии, Уэльса, Чехии и Эстонии.