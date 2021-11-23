Лука Джорджевич: «Зенит» сильнее «Мальме» – ожидаю, что петербуржцы выиграют в Швеции

Нападающий «Вайле» Лука Джорджевич, ранее выступавший за «Зенит», высказался по поводу ближайшего матча петербургского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

Отметим, что сегодня, 23 ноября, подопечные Сергея Семака в Швеции сыграют против «Мальме» в рамках пятого тура. Начало встречи – в 23:00 мск. Во втором туре сине-бело-голубые дома разгромили своего соперника со счетом 4:0.

– Когда твои соперники «Челси» и «Ювентус», выйти в следующий раунд непросто. Так что рассчитывать на первое и второе место было изначально сложно. Но даже с этими командами «Зенит» показал футбол хорошего уровня. Но если говорить о «Мальме», то «Зенит» сильнее. Он показал это в первой игре. Ожидаю, что «Зенит» выиграет в Швеции, – цитирует Джорджевича Sport24.

На данный момент петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице группы H, набрав три очка. «Мальме» располагается на четвертой строчке (0 очков). В параллельной игре пятого тура идущий вторым «Челси» на своем поле встретится с лидером квартета – «Ювентусом».