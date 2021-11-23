Александр Глеб: Дзюба? Когда тебя вызывают в сборную, ты едешь играть за страну, а не за тренера

Экс-игрок «Крыльев Советов» и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мнением по поводу ситуации с невызовом форварда «Зенита» Артема Дзюбы в российскую сборную.

Отметим, что игрок петербуржцев не сыграл в осенних матчах национальной команды в рамках отбора к ЧМ-2022. В октябре главный тренер сборной Валерий Карпин включил футболиста в расширенный состав команды, однако игрок отказался от вызова из-за плохой игровой формы. Затем нападающий уже не попадал в заявку сборной.

– Я все-таки на стороне Карпина. Когда тебя вызывают в сборную, ты едешь играть за страну, а не за тренера. Если тебя вызывают, ты обязан ехать. Свои амбиции в такие моменты надо убирать. Но если он реально был травмирован или не готов – это другое дело. Но тогда можно было встретиться, поговорить и решить этот вопрос. Незаменимых нет, это я точно могу сказать, – приводит слова Глеба Sport24.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах, забил десять голов и отдал семь ассистов. Недавно форвард отличился хет-триком в ворота «Нижнего Новгорода» (5:1) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России.