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«Зенит» должен занять третье место»: Семшов - о матче команды Семака против «Мальме»

Первую встречу питерцы выиграли с крупным счетом
23 ноября 2021 10:13
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московских «Торпедо», «Динамо», питерского «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором команда Сергея Семака встретится с «Мальме».

«Игра будет непростой, но надеюсь, что «Зенит» победит, потому что класс игроков у них выше, чем у «Мальме». При своих болельщиках шведы захотят добиться положительного результата. Но «Зенит» настолько уверен в себе в последнее время, думаю, что если будет полная самоотдача, а по-другому не может быть, потому что это Лига чемпионов, полная концентрация, то не должно быть никаких проблем. Думаю, что «Зенит» с полной ответственностью подойдет к игре, команда должна занять третье место, чтобы играть весной в еврокубках», - приводит слова Семшова ТАСС.

Напомним, матч в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет сегодня в Швеции. Начало встречи в 22.45 по московскому времени.

После четырех туров «Зенит» с тремя очками занимает третье место в группе Н. Команда сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф турнира. Для этого питерцам необходимо одержать две победы в оставшихся двух матчах и надеяться на то, что «Челси» проиграет «Ювентусу». Тогда, в случае успеха в игре с лондонским клубом с разницей в два и более мяча, «Зенит» займет второе место.

источник: ТАСС
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