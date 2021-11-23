Восемь игроков «Баварии» пропустят выездной матч с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов

Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что кто из футболистов основной команды пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» из Киева.

По информации источника, мюнхенскому клубу в предстоящей встрече не помогут защитники Дайо Упамекано, Никлас Зюле и Йосип Станишич, полузащитники Йозуа Киммих, Микаэль Кюизанс и Джамал Мусиала, а также форварды Серж Гнабри, Эрик Шупо-Мотинг. Также сообщается, что участие хавбека Марселя Забитцера и нападающего Кингсли Комана в игре с киевлянами находится под вопросом.

Напомним, матч между «Динамо» и «Баварией» состоится 23 ноября. Начало – в 20:45 мск. В данный момент подопечные Юлиана Нагельсманна занимают первое место в турнирной таблице группы E, набрав 12 очков. Команда уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Киевский клуб идет четвертым с одним очком.