Лопетеги прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост наставника «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги ответил на вопрос о том, может ли он возглавить «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

Ранее стало известно, что испанский специалист входит в шорт-лист «красных дьяволов» на пост наставника клуба. Ранее эту должность покинул норвежец Оле-Гуннар Сульшер.

– Интерес «Манчестер Юнайтед»? Лучше спрашивайте меня о шансах моей команды на победу в следующем матче. Все остальное кажется мне абсурдным, при всем уважении к английскому клубу, – приводит слова Лопетеги AS.

Напомним, 55-летний испанец возглавил «Севилью» в июле 2019 года. При нем клуб стал обладателем Лиги Европы в сезоне-2020/21. В нынешнем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 28 очков. Его контракт рассчитан до 2024-го.