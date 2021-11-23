Унаи Эмери: «Вильярреал» ожидает увидеть мощную версию «Манчестер Юнайтед» в очном матче

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери оценил шансы своей команды на победу в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что игра между клубами состоится сегодня, 23 ноября. Начало – в 20:45 мск. В рамках очной встречи во втором туре «желтая субмарина» уступила «красным дьяволам» в Манчестере со счетом 1:2.

– Для моей команды будет очень важно хорошо сыграть в обороне, а также проявить сплоченность в различных эпизодах матча, в том числе выигрывать в единоборствах. При этом нам необходимо грамотно воспользоваться своими голевыми моментами. Мы ожидаем, что перед нами предстанет мощная версия «МЮ», – приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав семь очков. «Вильярреал» идет вторым (7 очков), уступая «манкунианцам» лишь по дополнительным показателям.