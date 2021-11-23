«Мне эта история непонятна»: Колосков - о введении системы FAN ID

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение властей ввести систему обязательной идентификации болельщиков на стадионах - FAN ID.

«FAN ID хорошо сработал на чемпионате мира - страну посещало много иностранцев, поэтому нужно было обеспечить дополнительную безопасность на стадионах. А зачем сейчас вводить, если за сезон всего-навсего ходит 2,5-3 миллиона болельщиков? Если для безопасности, то от кого спасаться? 1,5 тысячи приходит на матч, дай бог. Очень важно понять инициаторов этой идеи - какие преимущества дает этот паспорт обычному болельщику и что он выигрывает от его получения: привлекает ли его на футбол или нет? Облегченный доступ на стадион? А сейчас чем хуже - купил билеты и пошел на матч. Зачем еще облегчать? В общем мне эта история вообще непонятна. Ее, скорее всего, примут, раз она уже в Госдуме. Но у меня абсолютно нет понимания, к чему она приведет», - приводит слова Колоскова Sport24.ru.

Напомним, законопроект о введении системы FAN ID - обязательной идентификации участников соревнований и болельщиков на аренах уже прошел первое чтение в Государственной думе РФ. Авторы инициативы надеются, что закон будет принят до Нового года.